وزير الخارجية التركي يحذر من “استفزازات” يونانية

أنقرة – رويترز – قالت صحيفة الخميس، إن تركيا اتهمت اليونان بالقيام بأعمال استفزازية وحذرت من أنه ربما “لا تكون هناك رجعة” إذا تصاعدت التوترات وهو الأمر الذي يسلط الضوء على التوتر الناجم عن النزاعات على أراض وعدم تسليم أثينا جنوداً أتراكاً فروا إليها بعد محاولة انقلاب.

وزاد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي حين رفضت محكمة يونانية الأسبوع الماضي تسليم ثمانية جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالاشتراك في محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز. وأغضبت الخطوة تركيا التي قالت إنها ستعيد النظر في العلاقات مع اليونان.

وقالت اليونان الأربعاء، إن الطيران الحربي التركي انتهك مجالها الجوي مرات عديدة فوق وسط وجنوب بحر إيجه ووصف وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس هذه الانتهاكات بأنها “أساليب رعاة البقر”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة حريت إن تركيا تتصرف “بعقلانية”.

ونقلت الصحيفة عنه قوله خلال زيارة رسمية لأمريكا اللاتينية “تقوم اليونان بأعمال استفزازية منذ فترة طويلة. نتصرف بعقلانية حتى لا تحدث توترات مع جيراننا.”

وأضاف “نعلم كيف نرد الرد اللازم. نهج الوزير ليس جديداً… إذا تصاعد الموقف لا قدر الله أو إذا وقع حادث غير مرغوب فيه فلن تكون هناك رجعة.”

ولم يوضح ما يقصده بعبارة “لن تكون هناك رجعة”.