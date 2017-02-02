تقرير: المعارضة السورية تحدد استراتيجيتها الاثنين القادم في أنقرة

اسطنبول - د ب أ – صرح مسؤول تركي، بأن ممثلين عن المعارضة السورية سيعقدون محادثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة الاثنين القادم (6 شباط/فبراير) لتحديد مسار للمحادثات المقبلة في أستانة وجنيف.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إنه من المتوقع انطلاق الجولة الثانية من مباحثات أستانة عاصمة كازاخستان في الثامن من الشهر الجاري بين الحكومة والفصائل المعارضة بمشاركة الدول الضامنة: روسيا وإيران وتركيا.

وكانت جولة أستانة الأولى قد أكدت على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن محادثات ستعقد مرة أخرى تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في الثامن من شباط/فبراير.

إلا أن المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي ميستورا أعلن إرجاء اجتماع جنيف إلى العشرين من شباط/فبراير للسماح بتقوية وقف إطلال النار وإعطاء المعارضة المزيد من الوقت لتشكيل جبهة مُوحدة.