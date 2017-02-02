عباس يُطلع رئيسة وزراء بنغلادش على تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - الأناضول – أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد، على مستجدات القضية الفلسطينية.

وخلال لقائه مع واجد، في العاصمة البنغالية دكا، تحدث عباس عن “الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الوحشية”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما استعرض الرئيس الفلسطيني أحدث المستجدات والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لاستئناف عملية سلام جادة ومثمرة مع الجانب الإسرائيلي.

والمفاوضات بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، والإفراج عن أسرى قدماء في سجونها.

وبحضور كل من عباس وواجد، وقع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي ونظيره البنغالي أبو الحسن محمود علي، اليوم، اتفاقية تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين.

وكان عباس بدأ أمس زيارة رسمية لبنغلادش، على رأس وفد فلسطيني رفيع، ومن المفترض أن تنتهي الجمعة.