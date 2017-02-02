وزير دفاع بريطانيا: لندن لن تساعد اسكتلندا في إجراء استفتاء استقلال آخر

إدنبره – رويترز – قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الخميس، إن لندن لن تساعد اسكتلندا على إجراء استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة خلال فترة ولاية البرلمان الحالية التي تنتهي في 2020.

وقال فالون خلال مقابلة مع صحيفة هيرالد في اسكتلندا رداً على سؤال، عما إذا كان سيسهل إجراء تصويت جديد على الاستقلال “لا..أنسوا الأمر”. ولدى سؤاله عن ذلك مرة أخرى في راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في اسكتلندا قال “أوضحنا أنه ليس هناك حاجة لاستفتاء ثان”.

وقال إن على نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء في اسكتلندا وزعيمة حركة الاستقلال احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري في 2014 وأيد خلاله 55 بالمئة من الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وقالت ستيرجن على تويتر، إن منع حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا سيكون “خطوة كارثية”.