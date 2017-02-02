الرئيس الأوكراني يعتزم تنظيم استفتاء حول الانضمام الى الحلف الأطلسي

برلين - أ ف ب – أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، عن نيته اجراء استفتاء بشأن انضمام بلاده التي تشهد نزاعاً مستمراً منذ ثلاث سنوات الى حلف شمال الأطلسي، في تعليقات صحافية نشرت الخميس.

ونقلت صحيفة “برلينر مورغنبوست” الالمانية عن بوروشنكو قوله ان 54 بالمئة من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الحلف، مقابل 16 بالمئة فقط قبل اربعة اعوام.

وقال بوروشنكو “كرئيس، يتوجب علي ان اتبع ارادة الشعب. وعليه، سأنظم استفتاء بشأن مسألة الانضمام إلى الحلف الاطلسي” مضيفاً انه في حال صوت الاوكرانيون لصالح ذلك، “فسأبذل كل ما في وسعي للانضمام الى الحلف الأطلسي”.

وتشهد اوكرانيا منذ عام 2014 نزاعاً اوقع 10 آلاف قتيل يدور بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين عسكريا بحسب كييف والغرب من موسكو التي تنفي الاتهامات.

وأسفر تجدد المعارك بين الطرفين منذ مطلع هذا الأسبوع عن 13 قتيلاً.