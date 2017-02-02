يلدريم لميركل: ينبغي عدم تهميش أتراك ألمانيا لإسعاد حفنة من الانفصاليين

أنقرة - الأناضول – في معرض انتقاده لسياسات ألمانيا الناعمة تجاه منظمتي غولن و بي كا كا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: “ينبغي عدم تهميش ملايين الأتراك الذين يعيشون في المدن الألمانية ويعملون لصالحها، من أجل إسعاد حفنة من الانفصاليين”.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه لدى لقائه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام التركية الأربعاء في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

وتطرق يلدريم إلى لقائه المنتظر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور أنقرة الخميس، موضحاً أنّه سيطرح مسألة إعادة آلاف المطلوبين من قِبل أنقرة والموجودين حالياً في المدن الألمانية.

وفي هذا الخصوص قال يلدريم: “تقدّمنا بالعديد من طلبات الإعادة لكن الألمان لم يستجيبوا لهذه المطالب إلى الآن، وهذه المسألة ستكون على رأس المواضيع التي سنناقشها مع ميركل”.

وأضاف يلدريم أنّ أنصار بي كا كا ومنظمة غولن يسعيان عبر بعض وسائل الإعلام الألمانية شن حملة مغرضة ضدّ تركيا، وأنّ على الحكومة الألمانية وضع حد لمثل هذه التصرفات على اعتبار أنّ أنقرة وبرلين تربطهما علاقات تجارية وثيقة وصداقة قديمة.

وتابع قائلاً: “على السيدة ميركل ألّا تنسى بأنّ قرابة 3.5 مليون تركي يعيشون في ألمانيا وغالبيتهم يمتلكون حق المشاركة في الانتخابات، ويعملون من أجل فائدة ألمانيا، فلا ينبغي تهميشهم من أجل إسعاد حفنة من الانفصاليين”.

يجدر بالذكر أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة عمل.

وضمن جدول أعمال ميركل في أنقرة، لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزيارة إلى مقر البرلمان التركي للاطلاع على آثار القصف الذي تعرض له المبنى ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة (15 تموز/ يوليو الماضي).