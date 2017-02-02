أردوغان: عازمون على تطوير استراتيجيات جديدة لإنعاش السياحة

أنقرة - الأناضول – أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على تطوير استراتيجيات جديدة في القطاع السياحي وابتكار آليات ووسائل فريدة من شأنها زيادة عدد السياح خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الخميس، خلال ملتقى ممثلي قطاع السياحة في تركيا، الذي أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأشاد أردوغان بالثروات الطبيعية التي تتمتع بها تركيا، من بحار وأنهار وجبال وهضاب، فضلاً عن مناخها المعتدل وعاداتها وتقاليدها المميزة.

وقال أردوغان: “تتميز تركيا بمكانة تاريخية وجغرافية وإنسانية هامة للغاية، ويصعب رؤية اللطف الذي يتّسم به شعبنا في أماكن أخرى”.

وأضاف: “إننا عازمون على تطوير استراتيجيات جديدة في القطاع السياحي وابتكار آليات ووسائل فريدة من شأنها زيادة عدد السياح خلال المرحلة المقبلة”.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته البالغة حيال الجهود الحثيثة التي يبذلها شعبه لإنعاش القطاع السياحي ونشر ثقافة السياحة على نطاق أوسع في البلاد.

وشدّد على أن تركيا تضم ثروات فريدة تجتذب جميع الفئات الدينية والعرقية دون تمييز، وأن مواطني البلدان الأخرى يأتون إلى زيارتها كل عام وإقامة أفراحهم وأعراسهم فيها والتعرف أكثر على ثقافتها.

ودعا أردوغان مواطنيه المغتربين إلى اصطحاب جيرانهم ومعارفهم إلى تركيا خلال زياراتهم إليها كل عام، للمساهمة في إنعاش القطاع السياحي.