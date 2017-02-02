موغريني ترحب بـ”جدية والتزام” صربيا وكوسوفو بالحوار البنّاء

بروكسل – الأناضول – قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إنها لمست لدى الطرفين الصربي والكوسوفي، “التزاماً واضحاً وجدية” بالعمل معا في إطار الحوار البنّاء.

ورحبت موغريني، في بيان لها عقب اجتماع الليلة الماضية في بروكسل في إطار الحوار المتواصل بين بلغراد وبريشتينا، بـ”جدية المحادثات ودورها البنّاء ومدى التزام الإرادة السياسية لكلا الجانبين في الحد من التوترات والعمل بهذه الروح”.

وأوضحت أنها تابعت، الأربعاء، خلال اجتماعها لرئيسي الحكومتين في صربيا وكوسوفو الكسندر فوتشيتش، وعيسى مصطفى، المناقشات التي انطلقت في 24 يناير/ كانون ثان الماضي.

واعتبرت أن الحوار “عملية مهمة جداً لصربيا وكوسوفو لتطبيع العلاقات، وهو مفتاح الحفاظ على السلام والتقدم نحو الاتحاد الأوروبي، وضروري لأوروبا والاستقرار في المنطقة”.

كما شكرت الجانبين على “مناخ الصراحة والانفتاح” الذي أبدياه في مناقشة كامل القضايا العالقة بين البلدين.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010 قراراً بإطلاق حوار بين صربيا وكوسوفو برعاية الاتحاد الأوروبي لتوفير المناخ الملائم لإنجاح حوار يكون عامل سلام وأمن واستقرار في منطقة البلقان من ناحية، وتحقيق تقدم على طريق الاتحاد الأوروبي.

وأعلن إقليم كوسوفو استقلاله أحادى الجانب عن صربيا في العام 2008 .