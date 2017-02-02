أردوغان يبحث مع “ستولتنبرغ” الوضع الراهن في الناتو

أنقرة - الأناضول – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأوضاع والأجندة الراهنة لدى الحلف.

وبحسب معلومات من مصادر في الرئاسة التركية، فإن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع ينس، الليلة الماضية.

وأوضحت المصادر أن أردوغان و ينس بحثا خلال المكالمة الوضع العام والأجندة الراهنة لدى الناتو، وأكّدا على أهمية تركيا في مكافحة الإرهاب.

وشدّد الجانبان على ضرورة انتهاج الدول الأعضاء في الناتو موقفاً صادقاً وفعّالاً في مجال مكافحة الإرهاب، وفقاً للمصادر ذاتها.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس التركي مكالمة هاتفية أخرى الليلة الماضية، مع نظيره البلغاري رومن راديف، وهنأه بتوليه منصب الرئاسة قبل أيام.

وأكّد الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية، عزمهما على تعزيز التعاون بين تركيا وبلغاريا خلال المرحلة المقبلة.