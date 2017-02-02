متحدثة باسم ماي: رئيسة الوزراء تستقبل نتنياهو الاثنين

لندن - رويترز – تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن يوم الاثنين، تؤكد خلالها أن الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تقوض الثقة في عملية السلام.

وقالت متحدثة باسم ماي إن المحادثات ستركز على العلاقات الثنائية بما في ذلك دعم التجارة في الوقت الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعاون فيما يتعلق “بمجموعة من التحديات المشتركة.”

وقالت للصحافيين “أتوقع أن توضح رئيسة الوزراء موقف الحكومة المتمثل في أن الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني تقوض الثقة.”

وأضافت “تركيزنا ينصب على كيفية التوصل لحل الدولتين تكون بموجبه إسرائيل آمنة من الإرهاب ودولة فلسطين قابلة للحياة وذات سيادة.”

وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء عن خطط لإنشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في ثالث إعلان من نوعه على مدى 11 يوماً.