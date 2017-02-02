السراج يتفاوض على مزيد من الأموال مقابل مساعدة أوروبا في أزمة اللاجئين

بروكسل – رويترز – أبلغ فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الخميس أنه يجب على الاتحاد أن يدفع مزيداً من الأموال لضمان مساعدة طرابلس في الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.

وكان السراج في بروكسل عشية اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي المقرر في مالطا، حيث يتوقع أن يلقوا بثقلهم وراء جهود جديدة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين الأفارقة عبر ليبيا إلى إيطاليا.

ويعزز الاتحاد تدريب خفر السواحل الليبي ويوفر مزيداً من المال والمساعدات لليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية حتى تتمكن من إحكام السيطرة على حدودها مما يمنع تسلل المهاجرين الراغبين في حياة أفضل بأوروبا.

لكن السراج في تصريحات مشتركة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك -الذي سيرأس قمة الاتحاد الأوروبي في مالطا غدا الجمعة- قال إن ذلك ليس كافياً.

وعبر السراج عن أمله في أن تكون آليات الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا عملية بدرجة أكبر. وقال إنه لن يذكر قيمة الأموال المخصصة لليبيا في هذا الصدد لكونها قليلة للغاية.