السجن 7 سنوات لسعودي انضم لـ “جبهة النصرة” في سوريا

الرياض - د ب أ – قضت المحكمة الجزائية السعودية، بسجن مواطن سعودي سبع سنوات بعد ثبوت إدانته بانضمامه إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في سوريا.

وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي ، الذي وزع الخميس ، أنه ثبت إدانة مواطن وذلك بعد خروجه إلى مواطن القتال في سوريا، والانضمام لإحدى التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة) وعدد من التنظيمات الأخرى، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتخزينه مقاطع عن تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.