أمير قطر وولي عهد أبوظبي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

قطر – الأناضول – بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الإماراتية، الخميس، التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال الحساب الرسمي لأخبار محمد بن زايد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، إن الأخير بحث في أبوظبي مع أمير قطر “تعزيز التعاون الأخوي ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة”.

ولم يذكر الحساب المزيد من التفاصيل عن زيارة أمير قطر التي لم يُعلن عنها مسبقاً ومدتها.