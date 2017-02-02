بوتين يقيل 16 من كبار مسؤولي الأمن

روسيا - الأناضول – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوماً يقضي بإقالة 16 جنرالاً من كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” ما جاء في المرسوم الذي نُشر نصه على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أن “رئيس الدولة أصدر مرسوماً يقضي بإقالة 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ، ومسؤولين من وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التحقيق في مقاطعة خانتي – مانسييسك، وكذلك المدعي العام في مقاطعة ياروسلافل (250 كم شمال شرقي موسكو)”.

كما يقضي المرسوم بتعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينغراد والقرم، دون مزيد من التفاصيل وخاصة أسباب إقالة الـ16.

ووفق المصدر نفسه، أقال الرئيس بوتين، العام الماضي، أربعة من المسؤولين الكبار في الديوان الرئاسي وهيئة الأمن الفدرالية ووزارتي الدفاع والداخلية، وذلك استجابة لطلبات استقالاتهم.

لكن دميتري بيسكوف، الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، أوضح حينها أن إقالة المسؤولين الأربعة من منصبهم جاء على خلفية فوزهم بالعضوية في أكاديمية العلوم خلال الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه.

وذكرت القناة الروسية وقتها، أن بوتين كان قد هدد خلال اجتماع مع قيادة أكاديمية العلوم، بإقالة المسؤولين الذين تجاهلوا الحظر الذي فرضه في وقت سابق على ترشح كبار موظفي الدولة للعضوية في أكاديمية العلوم، وذلك باعتبار أنه “إذا كان هؤلاء علماء كبار، فعليهم أن يتفرغوا للعمل العلمي فقط”.