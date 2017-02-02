قوة خاصة إسرائيلية تعتقل فلسطينييْن من أمام حرم جامعي

رام الله - الأناضول – اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، الخميس، طالبيْن فلسطينييْن من أمام حرم جامعي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس، في جامعة بيرزيت (غير حكومية)، قرب رام الله، إن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت طالبين من أمام المدخل الغربي للحرم الجامعي.

وأضافت في بيان صحافي إن المعتقليْن هما: توفيق أبو عرقوب منسق الكتلة الإسلامية، وباسل فليان، مسؤول لجنة التخصصات في مجلس الطلبة بالجامعة.

بدورها، أكدت ادارة الجامعة على حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، نبأ اعتقال الطالبين من أمام الحرم الجامعي.