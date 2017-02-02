إسرائيل: زيارة وفد تركي رسمي قريبا لبحث التعاون في مجال الطاقة

تل ابيب- د ب أ- أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن وفدا يضم كبار مسؤولي وزارة الطاقة التركية سوف يزور إسرائيل قريبا.

وأضاف شتاينتس، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية بثته الخميس، أن الوفد سوف يبحث التعاون بين البلدين ولا سيما مشروع مد أنبوب للغاز الطبيعي بين إسرائيل وتركيا.

يأتي ذلك في إطار تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل ف أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي وتسمية كل منهما سفيرا لها لدى الطرف الآخر لأول مرة بعد 6 سنوات.

وتوترت العلاقات بين الطرفين إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2010، على سفينة “مافي مرمرة” التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتله تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية، واستشهد ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.