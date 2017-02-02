الحريري: حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لا يمكن التفريط به

بيروت- د ب أ- قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لا يمكن التفريط به.

وذكر مصدر رسمي لبناني أن تصريح الحريري جاء خلال رعايته، قبل ظهر الخميس، في السراي الحكومي في بيروت، حفل إطلاق “مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، الذي أنجزته لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بحضور عدد من الوزراء والنواب اللبنانيين والسفراء العرب والأجانب ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والأممية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية.

وأضاف الحريري “أركز على أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري. من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل”.

ورأى أنه “من المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين أيضا”.

وتابع “إن وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضا”.

وحيا الحريري “الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها إلى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر”.