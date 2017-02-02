اليمن.. القاعدة يصعّد هجماته في أبين ومقتل خمسة جنود بتفجير عبوة ناسفة

صنعاء- الأناضول- صعّد تنظيم القاعدة من هجماته على مواقع الجيش اليمني في محافظة أبين (جنوب)، وبدأ السيطرة على حواجز عسكرية، بعد مرور نحو خمسة أشهر على انسحابه من بعض بلداتها، فيما قتل خمسة جنود، الخميس، جرّاء انفجار عبوة ناسفة زرعها التنظيم.

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان للأناضول، أن مسلحي القاعدة سيطروا الخميس على حاجز عسكري في منطقة “الخشعة” شرقي مدينة “أحور” في “أبين”، بعد انسحاب قوات الجيش التي كانت مرابطة فيه، متجهة صوب سوق المدينة.

وذكرت المصادر، أن مسلحي القاعدة عاودوا السيطرة على حواجز تفتيش عسكرية بعد نحو 5 أشهر من تواريهم عن الأنظار، بسبب عملية عسكرية تمكنت من دحرهم من مديريات المحافظة في أغسطس/ آب 2016.

وفي المقابل، نفذت كتائب الجيش اليمني المعروفة باسم “الحزام الأمني” (أُنشئت عام 2015)، انسحابات غامضة من بعض مدن أبين، عقب هجمات دامية تعرضت لها خلال الأسابيع الماضية من قبل مسلحي القاعدة، أسفرت عن مقتل واصابة عشرات.

ووفقا للمصادر، فقد انسحبت كتيبة من قوات “الحزام الأمني” التي كانت مرابطة في جبل”عكد” بمديرية “لودر”، وذلك بعد يوم من انسحاب كتية أخرى من جبل “يسوف” شرقي ذات المديرية.

وتعرضت القوات المنسحبة من جبل “عكد” لتفجير عبوة ناسفة في منطقة “أمصره” في طريق عودتهم إلى مدينة عدن (جنوب).

وأسفر الانفجار، عن مقتل خمسة جنود وإصابة آخرين ممن كانوا في الرتل المنسحب، وفقا للمصادر.

وارتفع عدد قتلى الجيش جراء الهجمات التي شنها القاعدة منذ مطلع العام الجاري في “أبين”، إلى 15 قتيلا وعدد من الجرحى.

ويخشى سكان محليون في المحافظة من عودة تنظيم القاعدة إلى السيطرة على المدن، وخصوصا في ظل الانسحابات التي تنفذها قوات الجيش الموالي للرئيس، عبدربه منصور هادي.