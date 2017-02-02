إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

رام الله- الأناضول- أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن طواقمها “نقلت ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة عزموط شرقي نابلس″.

وأضافت الجمعية أن “حالة المصابين متوسطة، حيث نقلو لتلقي العلاج في مستشفى (رفيديا) الحكومي في نابلس″.

وفي السياق ذاته أفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوة عسكرية داهمت أحياء وبلدات شرقي نابلس.

وأضاف الشهود أن الشبان رشقوا القوة بالحجارة، في حين ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان عن العملية.