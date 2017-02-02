طليقة أحمد الفيشاوي تهدد بالحجز على ممتلكاته

القاهرة ـ أكد محامي هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، أن الأخير سيكون عرضة للحبس والحجز على ممتلكاته إن لم يلتزم بدفع مصروفات ابنته.

محامي هند الحناوي قال إن الفيشاوي الصغير وقع على إقرار قبل سفر ابنته إلى إنكلترا قال من خلاله إنه سيكون مسئول عن كل مصروفاتها بما فيها السكن الخاص بها، وقد أرفقت هند هذا المستند مع الدعوى التي قدمتها.

هند قالت في دعواها إن طليقها فنان له دخل بالملايين، وكشفت أن له عقارات باسمه بجانب شركة إنتاج تدر عليه الملايين، وكشفت أن المبلغ المطلوب دفعه هو 32 ألف جنيه استرليني.

المحامي قال إن الفيشاوي مطالباً 9 آلاف جنيه إسترليني مصاريف الدراسة في بريطانيا، بالإضافة إلى 23400 جنيه إسترلينى نظير إيجار شقة سكنية في لندن بإيجار شهري قدره 1950 جنيهاً إسترلينيا شهرياً، بالإضافة إلى نفقة للأم نظير رعاية الفتاة.

المحكمة حددت جلسة للصلح بالتراضي فتغيب عنها الفنان، وبالتالي أصبحت القضية أمام القضاء.