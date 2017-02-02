فيصل الفيصل يعتذر من مريم حسين… ويكشف حقيقة حملها منه قبل الزواج

دبي ـ تراجع عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، طليق الفنانة العراقية مريم حسين، عن اتهامه لها، بأنها حملت منه قبل الزواج، وأنه تزوجها لكي يتستر عليها من الفضيحة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور “انستغرام”.

وقال الفيصل “أعتذر عن كل اللي صار وأي كلمة بدرت مني في حق مريم حسين، كانت خارج إرادتي ووعيي” مضيفا “تعرفون الإنسان وقت العصبية كيف يكون، والموضوع منتهي والبنت ونعم، بنت ناس والأمور كلها بالحلال ورسمية والله يوفقها وييسر أمورها وأتمنى من الجميع إغلاق الموضوع وشكرًا”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لفيصل الفيصل، صرح خلاله “أنه تزوج مريم حسين من أجل التستر عليها”.