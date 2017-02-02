فنان مغربي يهنئ بلده بدخول الاتحاد الأوروبي… ثم يحذف التدوينة بعدما أثار السخرية ضده

الرباط ـ أثار الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تدوينة على انستغرام يهنئ المغرب بدخوله الاتحاد الأوروبي، ما اضطره إلى استعمال خاصية منع التعليقات، ثم حذف التدوينة.

إلا أن متابعيه سارعوا إلى التقاط الصورة بـ “سكرين شوت” قبل الحذف، وقاموا بنشرها وتشاركها، فسخر الكثير منهم من جهل نجم ستار أكاديمي الحاصل على جائزة “الدريجيست” في فئة أحسن مغنٍ صاعد لسنة 2016.

في حين دافع عنه محبوه بالقول، إنه وقع في خطأ إملائي، وكان يقصد الاتحاد الأفريقي بالقول، بينما استبشر المتفائلون خيرًا، وعلّقوا: “هذا فأل حسن، من منكم لا يحلم بالالتحاق بـ الاتحاد الأوروبي”.