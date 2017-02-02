طفلة مصرية 5 أعوام حاولت إيقاف بكاء شقيقها الرضيع فقتلته

القاهرة ـ لقي طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع من يد شقيقته التي كانت تحاول أن توقفه عن البكاء.

تعود احداث الواقعه، عندما قامت الطفلة ملك 5 أعوام برفقة والداتها في زيارة لجدتها المريضة ومكثت معها بعض الأيام لرعايتها في منطقة الزيتون بشرق العاصمة المصرية القاهرة.

واثبتت التحقيقات أن الأم قامت بإعداد الطعام وانتهت من إطعام والدتها وطفليها وزوجها الذي توجه إلى المسجد لأداء الصلاة، في حين توجهت هي لتنظيف الأطباق وتركت الطفلين بصحبة جدتهما التي تلازم فراش المرض.

وفتحت الطفلة شرفة غرفة جدتها والنظر منها، إلا أن جدتها نهرتها خوفاً عليها، فما كان منها إلا أن اصطحبت شقيقها أنس البالغ من العمر عامًا ونصف العام بدعوى توجهها إلى والدتها نظراً لبكائه الشديد.

ولجأت الصغيرة لحيلة لإيقاف بكاء شقيقها دون أن تزعج أمها، وحملته لينظر من شرفة بنهاية صالة المنزل، مستغلة عدم رؤية أحد لها، ونظراً لعدم قدرتها على حمله بشكل جيد تعلق الطفل بسور الشرفة ليختل توازنه ويسقط من الطابق الرابع جثة هامدة، لتنطلق صرخاتها مستدعية الأم التي كادت أن تفقد وعيها من هول الصدمة.