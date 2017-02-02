أردنية تحاول قتل زوجها بدافع الغيرة

عمان ـ قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس سيدة خمسينية 3 سنوات أشهر وابن شقيقتها 7 سنوات حاولا قتل زوجها بسبب الغيرة، بعد أن راودتها شكوك بأن زوجها يرتبط بفتيات أخريات.

وتفصيلا إن السيدة البالغة من العمر 52 عاما، خططت مع ابن شقيقتها البالغ من العمر 25 سنة لقتل زوجها الستيني، بعد أن لاحظت تغيرا طرأ عليه، ما ادخل الشك إلى نفسها بوجود علاقات نسائية له، ودفعت مشاعر الغيرة للتخطيط مع ابن شقيقتها لقتل زوجها ،فإن المحكومين تحينوا الوقت المناسب لقتل المغدور حين عودته للمنزل وجهزا سلاح الجريمة.

واوضحت المحكمة في قرارها أن المتهم العشريني انتظر المجني عليه الى حين عودته وفور مشاهدته له أطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابت عدة أماكن بجسده، وظن المتهم أن زوج خالته قد فارق الحياة إلا أن العناية الإلهية حالت دون ذلك وجرى إسعافه، والقي القبض فيما بعد على المتهمين.