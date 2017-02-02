هادي يطالب برفع حظر سفر مواطنيه من حملة الجنسية الامريكية الى الولايات المتحدة

الرياض ـ أ ف ب ـ طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس في الرياض رفع حظر سفر اليمنيين من حملة الجنسية الامريكية الى الولايات المتحدة.

وقدم هادي هذا الطلب خلال لقاء مع السفير الاميركي لدى اليمن ماثيو تولر والذي نقلت سفارته الى الرياض بسبب الحرب.

وطالب برفع الحظر عن “اليمنيين الذين يحملون الجنسية الامريكية ولاولئك الذين لديهم مصالح تجارية وروابط اسرية والدارسين في الولايات المتحدة”، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وقال هادي ان “اليمن يعاني من الارهاب مثل بقية الدول ويبذل قصارى جهده لمواجهة التطرف”.

والاثنين، اعتبرت حكومة هادي ان مرسوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يفرض حظرا موقتا على دخول مواطني سبع دول غالبيتها مسلمة، بينها اليمن، للولايات المتحدة، يشجع “التطرف”.

واثار الرئيس الامريكي عاصفة في الولايات المتحدة والعالم بسبب المرسوم الذي اصدره الجمعة الماضي.