قتلى وجرحى في صفوف “الجيش الحر” في هجوم لتنظيم “الدولة” على جنوب سوريا

درعا ـ د ب أ ـ لجأ تنظيم “الدولة المعروف باسم “داعش” في جنوب سوريا إلى استخدام حرب العصابات ضد فصائل “الجيش السوري الحر” .

وقال مصدر إعلامي في المعارضة السورية “إن تنظيم داعش شن هجوما مباغتا على حاجز الظهر في منطقة اللجاة، شرق درعا، استخدم خلاله تكتيك حرب العصابات في هجومه على نقاط رباط فصائل الجيش الحر، سقط خلاله ستة قتلى في صفوف المعارضة و13 جريحا، إضافة إلى سقوط حوالي أربعة من عناصر التنظيم وجرح سبعة آخرين”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن” أكثر من سبعة قتلى و 22 جريحا من فصائل المعارضة سقطوا خلال معارك مع (جيش خالد بن الوليد) الموالي لتنظيم داعش، صباح اليوم الخميس في محيط بلدة سحم الجولان، في ريف درعا الغربي، حيث تستمر المعارك والمواجهات اليومية منذ أكثر من تسعة أشهر وسط استخدام تكتيكات عسكرية للقضم البطيء من قبل فصائل المعارضة، وليس سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها تنظيم داعش، والتي يكون الخاسر الأكبر فيها هم المدنيون”.