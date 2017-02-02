تسجيل مصور يظهر رجال أمن وهم يدفعون بعيدا صحافيا فرنسيا وجه سؤالا إلى لوبان ـ فيديو

باريس ـ رويترز ـ انتشر على الإنترنت اليوم الخميس تسجيل مصور يظهر رجال أمن وهم يمسكون بصحافي ويدفعونه بعيدا بعدما وجه سؤالا إلى زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان وسط غموض بشأن ملابسات الواقعة.

ولم يتضح ماذا حدث قبيل ذلك في قاعة بمركز للمؤتمرات حيث كان صحافيون ومصورون يحيطون بلوبان لتغطية حملتها لانتخابات الرئاسة.

وقالت الجبهة الوطنية إنها غير مسؤولة عن طرد الصحافي من منتدى للأعمال كانت تزوره لوبان.

وفي التسجيل المصور يظهر الصحافي بول لاروتورو من صحيفة “كوتيديان” الساخرة وهو يصيح قائلا اثناء اخراجه من القاعة “ابتعدوا عني… ابتعدوا عني.. ماذا عن حرية الصحافة؟”

وفي الخارج وقعت مشادة شملت الصحافي ومصور وحراس الأمن.

وقال الصحفي إن حراس الأمن يعملون بشركة خاصة استأجرتها الهيئة المنظمة للمؤتمر وإنهم طردوه بأوامر من مسؤول بالجبهة الوطنية كان واقفا على مسافة قريبة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة المنظمة للمؤتمر لرويترز إنها لا يمكنها التعقيب على الفور على الواقعة.

ولوبان من بين المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات التي تشهد منافسة حامية على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أنها ستخسر بفارق كبير في جولة الإعادة في السابع من مايو أيار أمام أي مرشح آخر قد تواجهه.