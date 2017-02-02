اردوغان يرفض استخدام ميركل عبارة “الارهاب الاسلامي”
انقرة ـ أ ف ب ـ رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس استخدام المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي مشترك عبارة “الارهاب الاسلامي” للاشارة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية.
واشارت ميركل اثر لقائها اردوغان في انقرة الى “الارهاب الاسلامي” كان بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المحادثات.
لكن الرئيس التركي عمد فورا الى مقاطعتها قائلا “ان عبارة +الارهاب الاسلامي+ تؤلمنا في شكل كبير. ان عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لانه لا يمكن الربط بين الاسلام والارهاب”.
واضاف ان “كلمة +اسلام+ تعني +السلام+. من هنا، اذا تم الربط بين كلمتين يشيران الى السلام والى الارهاب فان ذلك يؤلم المسلمين”.
وتابع “ارجو عدم استخدام ذلك لانه ما دام الامر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. اذا التزمنا الصمت فهذا يعني اننا نقبل بالامر. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا استطيع القبول به”.
ويستخدم المسؤولون الاوروبيون عبارة “الارهاب الاسلامي” على نطاق واسع للاشارة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية وخصوصا تنظيم الدولة الاسلامية الذي نسبت اليه السلطات التركية العديد من الاعتداءات الدامية التي ضربت البلاد في الاشهر الاخيرة.
وفي حين رفض الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما وادارته استعمال هذه العبارة، جعل الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب من التصدي ل”الارهاب الاسلامي المتطرف” احد شعارات حملته الانتخابية.
وفي خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، تعهد ترامب “القضاء على الارهاب الاسلامي المتطرف”.
تحيه لأردوجان لثباته ودفاعه عن دينه الإسلام…. وتجدر الإشاره إلي أن معظم المنظمات الإسلاميه المتطرفه كداعش مثلاً أنشأها ومولها الغرب وأعوانه كإيران مع إنه يتظاهر بأنه يحاربها والدليل علي ذلك أن كل مساوئ داعش إنصبت علي الشعوب العربيه وأعطت مبررأ للغرب للتدخل عسكرياً في بلادنا….. أما المنظمات الجهاديه التي تريد الخير لأمتنا كحماس والإخوان المسلمين وجبهة النصره فإن الغرب يحاربها ويحاول القضأ عليها…
وما بالكم بالإرهاب العنصري المسيحي واليهودي والعلماني الأمريكي والاوروبي والإرهاب المتطرف اليهودي ضد الفلسطينيون وكل ما هو من غير ديانتهم , الإرهاب لا دين له , يجب ان تتخلص الديانات السماوية من الإرهاب ,لآن من يعتنق الإرهاب في أي مكان لا دين لهم وهم من تابعي شياطينهم الذين يحرضوهم ويستغلون نقات ضعفهم وهو عدم رضاءهم علي حالهم المادي ولفشلهم الاجتماعي .
كل من له دين يأمره الله بالسلام في ديانته والله لا يأمر بسفك دماء الأبرياء باسمه وباسم ديانته فمن يفعل ما لا أمر به الله فهو كافر به وبرسوله وهذا في كل ديانات الله .
ان أراد الله الحروب والإرهاب لما قال انه يطفئ نار الحروب ولما أنزل الديانات حتي يحيا الناس شعوبا تساعد بعضها البعض ومن يقول أن الديانات هي سبب الحروب فهو مخطئ لآن من يعتنق الديانات هم من يفقهونها أو يشرحونها خطاء للمتدينين لأطماع اقتصادية ومادية شخصية لهم ويستخدمون الديانات لغايتهم المادية ويحرفون ما قاله الله في كل كتبة السماوية أن الدين ما هو الا لمساعدة الناس في حياتهم حتي يحيوا في أمان نفسي وجسدي انه لم يخلق الانسان حبا في تعذيبه ولكن حبا في رقيه علميا واجتماعيا حتي ينتقل لفترة حيوية أخري في الجنة وما هي أيضا الا للعلم والرقي الروحي .
السلام هو مرسي الجميع منكم .
هل يريد ان يعلمنا السلطان التركي لغتنا العربية؟ الاسلام يعني الاستسلام وليس السلام؛ اي الاستسلام لالله. “آسلم تسلم” كان ولا زال نهج الفتوحات والجهاد.