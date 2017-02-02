وزير الأمن الداخلي الأمريكي: واشنطن تأمل الانتهاء من الجدار الحدودي خلال عامين





واشنطن ـ رويترز ـ عبر وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي عن أمله اليوم الخميس في الانتهاء من إقامة جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك خلال عامين.

وقال في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) “الجدار سيبنى حيث ستكون له حاجة في المقام الأول ثم سيجري إكماله بعد ذلك. وهذه هي الطريقة التي أنظر بها إليه. آمل حقا أن يكتمل خلال العامين المقبلين.”

وأضاف أنه يعتقد أن تمويلا من الكونجرس لهذا المشروع الضخم سيأتي “سريعا نسبيا.”