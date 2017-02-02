بن زايد والمخلافي يبحثان مستجدات اليمن بعد “خلوة” وزارية عربية

الأناضول : جدد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بموقفها “الداعم للشرعية في اليمن به بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدته”.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن، على هامش مشاركة في اجتماع لنظرائه العرب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت الوكالة “ناقش الوزيران خلال اللقاء الأحداث والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحة اليمنية”.

وشارك المخلافي في وقت سابق من اليوم مع وزراء الخارجية العرب، في بحث القضايا العربية والإقليمية ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي في “خلوة” انطلقت بأبو ظبي بعيداً عن الرسميات.

وتعد هذه هي “الخلوة الوزارية العربية الثانية”، بعد الأولى التي استضافتها أبو ظبي أيضا في يناير/كانون ثان 2016.

والخلوة الوزارية العربية، هي اجتماعات غير رسمية، تهدف إلى خلق إطار غير تقليدي للحوار بين وزراء الخارجية حول موضوعات الأولوية العربية، بما يساهم في تقريب وجهات النظر حول هذه الموضوعات، وفتح قنوات للتواصل يمكن أن تدعم التوصل لتوافقات بين الدول خلال الاجتماعات الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، احتجاجا على تزويد إيران، أسلحة لـ”الميليشيات الحوثية” بطريقة “غير مشروعة”.

وكانت القوات الجوية الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، قد أعلنت السبت الماضي تدمير “طائرة عسكرية بدون طيار” إيرانية، في منطقة شمال المخا على ساحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

ودائما ما تتهم قوات التحالف العربي، إيران بتهريب أسلحة للحوثيين، وهو أمر تنفيه طهران.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، تشارك فيه الإمارات، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح”.