5 قتلى بينهم شرطيان في تفجيرات بالعاصمة العراقية

بغداد – الأناضول : قتل خمسة أشخاص، بينهم شرطيان، اليوم الخميس، في تفجير عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني للأناضول.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد، حاتم الجابري، إن “اثنين من أفراد الشرطة قتلا وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة (هور رجب) جنوبي بغداد”.

وأضاف الجابري، أن “قوات الأمن فرضت طوقا حول مكان التفجير وبدأت بحملة تفتيش في المناطق القريبة، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثتي القتيلين والجريحين إلى مستشفى قريب”.

وفي حادث ثان، قال الجابري إن “مدنيًا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة ثانية قرب سوق شعبي بمنطقة المحمودية جنوبي العاصمة”.

وتابع بالقول، “كما قتل كذلك مدنيان آخران وأصيب 7 في تفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتي الحسينية شمالي بغداد، ومنطقة المعالف جنوب”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم “داعش” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة، مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

ويحاول التنظيم شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل شمالي البلاد.

وخسر “داعش” مساحات واسعة من الأراضي سيطر عليها قبل أكثر من عامين، ويواجه منذ تشرين أول/أكتوبر 2016 أكبر حملة عسكرية لاستعادة الموصل، وهي آخر معاقله الرئيسية في البلاد.