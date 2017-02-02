ترامب يدافع عن “مكالمات هاتفية فظة” مع قادة العالم

واشنطن - (د ب أ) : دافع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن سلسلة من “المكالمات الهاتفية الفظة” مع قادة العالم، بعد تقارير عن تبادل كلمات قاسية مع رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول ونزاع دبلوماسي مع الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو.

وقال ترامب في فعالية ” إفطار الصلاة الوطني ” السنوية في واشنطن”: “عندما تسمع عن المكالمات الهاتفية الفظة التي تحدث معي، لا تقلقوا بشأن ذلك”.

واضاف ترامب:” فقط لا تقلقوا بشأن ذلك. انهم قساة، وعلينا أن نكون قساة. لقد حان الوقت لكي نصبح قساة نوعا ما يا رفاق. إن كل دولة في العالم تقريبا تستفيد منا.. لن يحدث هذا بعد الآن. لن يحدث هذا بعد الآن “.

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي بين الولايات المتحدة وأستراليا، يتم بموجبه إعادة لاجئين من مركز احتجاز استرالي وافادت تقارير بأنه اصطدم بتيرنبول حول الاتفاق في مكالمة هاتفية في مطلع الاسبوع.

واصطدم ترامب أيضا مع الرئيس المكسيكي بينيا نييتو حول خطط الولايات المتحدة لبناء جدار على الحدود بين الدولتين، مما دفع بينيا نييتو إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى واشنطن.