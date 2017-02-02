﻿في أول زيارة لزعيم عربي: ترامب يلتقي العاهل الأردني

واشنطن ـ «القدس العربي»: التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ليكون أول زعيم عربي يلتقي ترامب بعد توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال الديوان الملكي الأردني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، إن «الملك عبد الله الثاني التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل إفطار الدعاء الوطني».

ونشر الديوان صورة للقاء، دون أن يكشف عن تفاصيل ما تم بحثه. وبدأ العاهل الأردني زيارة رسمية إلى واشنطن الاثنين.

والتقى الملك، الأربعاء، قيادات مجلس النواب الأمريكي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، وأعضاء اللجنة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، جرى خلال اللقاءين تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والأزمة السورية، وجهود محاربة الإرهاب، فضلا عن بحث العلاقات بين البلدين.

بينما التقى العاهل الأردني، يومي الاثنين والثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ورؤساء وأعضاء لجان الكونغرس.