﻿العراق يدعو الأردن لتسليم مسؤول اختلس 800 مليون دولار

بغداد – الأناضول : طلب العراق، أمس الخميس، من السلطات الأردنية تسليم مسؤول عراقي سابق مدان غيابياً باختلاس نحو 800 مليون دولار من وزارة الدفاع.

وقالت هيئة النزاهة، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد، إن السلطات الأردنية اعتقلت منتصف الشهر الماضي المدان زياد طارق عبد الله القطان الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية من بينها نائب الأمين العام الأسبق.

وأضافت في بيان، أن الاعتقال يأتي بعد أن أرسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية «الانتربول» التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.

وذكرت الهيئة أنها «سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض إطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له».

وقالت هيئة النزاهة إن القضاء العراقي أصدر أحكامًا قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة فضلا عن إلزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.

وأوضحت أن «الأحكام الصادرة بحقِّ المدان تتعلق بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية ومركبات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات».

ووفق ما أوردته الهيئة، فإن القطان كان قد تسلَم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من 28 حزيران 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبا نائب الأمين العامِّ والمدير العامِّ لدائرة التسليح والتجهيز.

وقال مصدر في هيئة النزاهة «مطلوب من الأردن تسليم المدان إلى السلطات العراقية بموجب اتفاقات سابقة في إطار جامعة الدول العربية».