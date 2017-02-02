﻿بوتين يقيل 16 من كبار مسؤولي الأمن وواشنطن تخفف العقوبات على المخابرات الروسية

موسكو ـ وكالات: أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوما يقضي بإقالة 16 جنرالاً من كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» ما جاء في المرسوم الذي نُشر نصه على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن «رئيس الدولة أصدر مرسومًا يقضي بإقالة 13 من كبار مسؤولي وزارة الطوارئ، ومسؤولين من وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التحقيق في مقاطعة خانتي – مانسييسك، وكذلك المدعي العام في مقاطعة ياروسلافل (250 كم شمال شرقي موسكو)».

كما يقضي المرسوم بتعيين نائبين لوزير الطوارئ ونائبين عامين جديدين في مقاطعة لينينغراد والقرم، دون مزيد من التفاصيل وخاصة أسباب إقالة الـ16.

ووفق المصدر نفسه، أقال الرئيس بوتين، العام الماضي، أربعة من المسؤولين الكبار في الديوان الرئاسي وهيئة الأمن الفدرالية ووزارتي الدفاع والداخلية، وذلك استجابة لطلبات استقالاتهم.

من جهة أخرى قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وزارة الخزانة، بتخفيف عقوبات فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على جهاز «الأمن الفدرالي» الروسي.

ونبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن الحلف يرصد «عن كثب» «تنامي» النفوذ الروسي في منطقة غرب البلقان.

وقال المسؤول الغربي الذي يزور سراييفو عاصمة البوسنة «بالتأكيد، إنه أمر نرصده من كثب».

وكان أشار في وقت سابق إلى معلومات عن «تدخل روسي في العملية السياسية في مونتينيغرو قبل يوم من الانتخابات التشريعية».