﻿الرئيس الأمريكي لا يستبعد الخيار العسكري حيال إيران

واشنطن – أ ف ب: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه لا يستبعد أي خيار بعدما وجه تحذيرا إلى الجمهورية الإسلامية إثر تجربتها الصاروخية الأخيرة.

وقال ترامب ردا على صحافيين سألوه ما إذا كان يستبعد الخيار العسكري «لا شيء مستبعد».

وقبل بضع ساعات، كتب على تويتر أنه «تم توجيه تحذير رسمي» إلى إيران لإطلاقها صاروخا باليستيا، مؤكدا بذلك موقفا أدلى به الأربعاء مستشاره للأمن القومي مايكل فلين.

واعتبرت طهران الخميس التحذيرات الأمريكية «استفزازية».

وذكرت مصادر سياسية أمريكية أن عقوبات متوقعة ضد إيران اليوم الجمعة ستشمل 8 كيانات طبقا للأمر التنفيذي الخاص بالإرهاب و17 طبقا للأمر التنفيذي الخاص بأسلحة الدمار الشامل.

وقال جمهوريون بارزون في الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، إنهم سيؤيدون فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران، وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن «استرضاء» طهران.

وأبلغ ريان الصحافيين «سأكون مؤيدا لعقوبات إضافية… أعتقد أن الإدارة السابقة بالغت في استرضاء إيران.»

وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لرويترز إن لجنته «في المراحل الأولية» للعمل على تشريع يتعلق بالقضية النووية.

وأضاف أنه ناقش هذا الأمر في البيت الأبيض مع مايكل فلين مستشار ترامب للأمن القومي، أول أمس الأربعاء، قبيل إعلان فلين عن أن واشنطن توجه تحذيرا رسميا إلى إيران بشأن «نشاطها المزعزع للاستقرار».

وقال كوركر إن إدارة ترامب ستتخذ موقفا أقوى ضد إيران رغم أنه لا يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية للاتفاق النووي الدولي.

وأضاف أن إدارة ترامب ستعمل على «محاسبة إيران على الانتهاكات التي تحدث.»