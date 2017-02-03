﻿ترامب يعيّن أمريكيا إيرانيا مستشاراً قانونيا في البيت الأبيض

لندن ـ «القدس العربي»: عيّن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، محمد علي موحدي كرماني رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، بشكل مؤقت حتى نهاية شهر مارس/ آذار االمقبل.

وكرماني هو أمين عام أكبر حزب المحافظين ومقرب من المتشددين وأحد أئمة الجمعة للعاصمة طهران وعضو مجلس خبراء القيادة.

وأفادت وكالة «إسنا» للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أن المرشد الأعلى الإيراني عيّن أمين عام «جمعية المعممين المناضلين»، محمد علي موحدي كرماني، لمنصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويرى المراقبون أن هذا التعيين يضعف تأثير الإصلاحيين والرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشكل كبير في مراكز صُنع القرار الإيرانية، ويعتبر خطوة تمهيدية أخرى تعزز فُرص نجل الولي الفقيه، مجتبي خامنئي، ليكون خليفة والده.

وعلى صعيد آخر، عيّن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواطنا إيرانيا أمريكيا لمنصب أحد المستشاريين القانونيين في البيت الأبيض.

وأفادت وكالة «إيران شهر» للأنباء أن ترامب عيّن ماكان دل رحيم، مسؤول موظفي اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الأمريكي وكبير مستشاريها، لمنصب أحد المستشارين القانونيين للبيت الأبيض، وأنه سيعطي الاستشارات اللازمة حول أعضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة وكيفية عملها.

ويعتبر الإيراني من مقربي القضاة المحافظين خلال صراعهم مع الحزب الديمقراطي حول قرارات المحكمة العليا وقضايا أخرى خاصة في ما يتعلق بتعيين المحافظين وأعضاء الحزب الجمهوري للعضوية في هذه المحكمة.

وفي ما يتعلق بتواصل الضغوط المالية الأمريكية على إيران، أكد رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني، أن الولايات المتحدة عرقلت التعاون بين المصارف الدولية وإيران.

وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة «الدعوة الإسلامية الإيرانية،» أشار علي لاريجاني إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكامل تعهداتها القانونية حيال الاتفاق النووي، استقباله اليأنسوم الأربعاء وزير الخارجية الفرنس، جان مارك آيرولت، الذي قام بزيارة رسمية لإيران على رأس وفد حكومي يشكله سياسيون واقتصاديون.

وفي مستهل اللقاء أكد علي لاريجاني أن مستوى العلاقات التجارية بين طهران وباريس كان جيداً بين البلدين، وقال «نرغب بتعزيز مستوى هذه العلاقات في المجالات العلمية والثقافية أيضاً».

وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب في إيران دعما المفاوضات حول الاتفاق النووي، وكانت إيران ملتزمة بتعهداتها حتى بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، بالتأكيد أن بعض الإجراءات التي كان ينبغي أن تقوم بها أمريكا، كالتبادل بين مصارف الدول الكبرى وإيران، لم تنفذ بشكل عملي.

وفي المقابل أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنه عقد مع ظريف اجتماعاً للجنة الاقتصادية المشتركة شارك فيه عدد كبير من النشطاء الاقتصاديين الفرنسيين، وتابع أن أرضية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة توفرت منذ زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا، واليوم تم تشكيل أول اجتماع لها في طهران تناول بحث كيفية تعزيز العلاقات الثنائية والحلول لرفع العقبات الموجودة والقضايا السياسية والإقليمية.

وأكد أن فرنسا تؤمن بالتوصل إلى حل سياسي وبالنسبة لها أن وحدة سوريا تحظى بأهمية كبرى، منوها إلى أن إعادة إعمار سوريا بحاجة إلى هذه الوحدة.

ولفت جان مارك ايرولت النظر إلى أن اليمن أصيب بأزمة إنسانية، ويسوده وضع سيء للغاية، قائلاً «كنت في الرياض وقلت إن هذه الأزمة لن تحل بالهجمات العسكرية، وينبغي إيقافها بسرعة».

وإلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العلاقات بين إيران وأرمينيا في الوقت الحاضر علاقة نموذجية.

وقال محمد جواد ظريف لدى استقباله وزير دفاع أرمينيا، ويغن سركيسيان «يمكننا أن نشهد توثيق وتنمية العلاقات الثنائية مع أرمينيا في مختلف المجالات» مضيفاً أنه من شأن هذه العلاقات إرساء قواعد السلام والاستقرار في المنطقة.

ووصف ظريف الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى يريفان بالإيجابية، معرباً عن أمله في أن يؤدي التعاون بين البلدين إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة.