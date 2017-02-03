﻿مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يحذر: وصلنا إلى نقطة اللاعودة وقرب دفن حل الدولتين

غزة ـ «القدس العربي»: في إطار مواجهة السلطة الفلسطينية لقرارات إسرائيل الأخيرة ببناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن «أوكرانيا»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر فيها من الإعلان عن دفن مشروع «حل الدولتين».

وقال منصور في رسائله التي نشرت أجزاء منها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن إسرائيل تمضي قدما في خطط البناء في المستوطنات غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وفي تحد لإرادة المجتمع الدولي».

وأضاف إنه في غضون أقل من أسبوعين، صادقت الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمها باستغلال صارخ للتحولات في المشهد السياسي العالمي، على مخططات لبناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمعدل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وفي ازدراء مستمر ومنهجي ومتعمد لمطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال لالتزاماتها القانونية وبحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334 ، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان، مستطردا أن القرار «واضح لا لبس فيه في هذا الصدد، ويعكس إجماعا عالميا راسخا ومنذ فترة طويلة بشأن هذه المسألة» .

وأكد منصور أنه جرى اعتماد القرار في وقت مناسب وضروري، «نظرا للمخاطر التي تواجه حل الدولتين ومخاطر المزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع على الأرض». وأعاد التذكير بأن القرار أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، «ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل»، إلى جانب مطالبته لإسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً.

وزاد أن إسرائيل «تنتهك بشكل صارخ كل هذه الأحكام، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا إزاء هذا السلوك الإسرائيلي العدواني وغير القانوني»، معتبرا أن مصداقية مجلس الأمن والقانون الدولي»على المحك».

وطالب بإدانة هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشكل حازم والتأكيد مجددا على المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، مؤكدا أن ذلك يشكل «أمرا ملحا»، مضيفا «أننا في مفترق طرق حاسم، هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ستؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ونقل عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما سيؤدي إلى ترسيخ الاحتلال وتسهيل الخطط الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية».

وأكد منصور أن هذا الأمر هو ما يدعو إليه أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الأصوات المتطرفة الأخرى. وشدد على أنه في حال لم تتوقف هذه الإجراءات فإنها ستؤدي إلى «تدمير حل الدولتين وتقويض إمكانية تحقيق السلام الشامل»، محملا إسرائيل المسؤولية عن ذلك. وأكد كذلك أن الشعب الفلسطيني «لن يقبل أبدا هذا الاحتلال الدائم، وأنه وقيادته لن يكونا وحدهم مضطرين للتعامل مع هذه الحالة، داعيا إلى تدخل المجتمع الدولي ككل، من أجل إعلاء مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنها واحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وإعلاء سيادة القانون.

وقال محذرا في ختام رسائله المتطابقة «إننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة والقرب من دفن حل الدولتين»، مؤكدا أن ذلك لا يعد مبالغة ولا تهديدا.

وفي السياق كان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قد قال في تصريح صحافي إن استمرار التوسع الاستيطاني والبناء الجديد للمستوطنات يعد «تصعيدا إسرائيليا خطيرا يهدف لسرقة وابتلاع مزيد من أرضنا الفلسطينية، وفرض واقع ديمغرافي جديد يمكّن الاحتلال الإسرائيلي من استكمال سياساته العنصرية والتي ترسخها حكومة نتنياهو الإرهابية».

ودعا الفصائل الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني إلى تبني «إستراتيجية وطنية شاملة»، ترتكز على برنامج المقاومة لمواجهة تغول حكومة الاحتلال وعدوانها على الأرض الفلسطينية. وطالب السلطة والأجهزة الأمنية بـ «الكف عن ملاحقة المقاومين وضرورة إطلاق العنان للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها في الضفة الغربية للتصدي لجرائم الاحتلال ومواجهة تغول الاستيطان».