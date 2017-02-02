﻿الهاشمي لترامب: متألمون لفقدان الاستقرار وضياع السيادة

بغداد ـ «القدس العربي»: علق النائب السابق لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار فيها إلى «سيطرة إيران على العراق رغم إهدار الولايات المتحدة ثلاثة تريليونات دولار في هذا البلد».

وكتب الهاشمي أمس الخميس على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الـ»فيسبوك» تحت عنوان « دردشة مع الرئيس دونالد ترامب».

وقال: «سيدي الرئيس إن كنت منزعجاً ومتألما على المال فنحن في العراق متألمون لفقدان الاستقرار وضياع السيادة»، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال امس الخميس إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها إن «إيران تستولي أكثر فأكثر على العراق، بعد أن أضاعت واشنطن أكثر من 3 تريليونات دولار هناك، وهذا واضح منذ فترة طويلة».

يذكر أن الهاشمي، مطلوب للقضاء العراقي، وعليه حكم بالإعدام غيابياً من قبل المحاكم. وكان أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في العراق حسب بعض المراقبين.