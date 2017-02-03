﻿مستشار ترامب للأمن القومي ينذر إيران بإيقاف عملياتها التي تهدد استقرار الشرق الأوسط

واشنطن ـ «القدس العربي»: هدد الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب إيران، وأنذرها بإيقاف عملياتها التي تهدد الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتدعم الإرهاب.

وأشار فلين، الذي قطع المؤتمر الصحافي اليومي لشون سبايسر، الناطق بإسم البيت الأبيض، أن الأعمال الإيرانية الأخيرة من اختبار اطلاق صاروخ باليستي، وهجمات ضد زوارق سعودية وإماراتيه من قبل ميليشيات الحوثي، التي تدعمها إيران، تثبت للمجتمع الدولي بكل وضوح تصرفات إيران التي تزعزع الإستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف فلين: «أن إطلاق صاروخ باليستي إيراني مؤخرا يعتبر تحد لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، والذي يدعو إيران ألا تقوم بأي نشاط حول الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية والإمتناع عن اختبار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية».

وأكد أن «هذه الأعمال الأخيرة في الستة أشهر الماضية والتي نفذتها قوات ميليشيا الحوثي، التي دربتها وسلحتها إيران بالهجوم على زوارق اماراتية وسعودية وتهديد الولايات المتحدة والحلفاء الذين يعبرون البحر الأحمر ونشاطات اخرى مشابهة تستمر إيران في تهديدها لإصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط هي أعمال غير مقبولة».

وأشار إلى أن إدارة الرئيس السابق أوباما فشلت في التصدي لأعمال إيران الخبيثة والمؤذية بما فيها نقل السلاح لدعم الإرهاب وخروقات أخرى للمواثيق الدولية.

وأن ادارة ترامب تدين مثل هذه الأعمال من قبل إيران، التي تهدد امن وازدهار واستقرار الشرق الأوسط وخارجه وتعرض حياة الأمريكيين للخطر. وأكد أن الرئيس ترامب انتقد بشده الإتفاقيات التي تم التوصل اليها بين إيران وادارة اوباما والأمم المتحدة لأنها اتفاقيات ضعيفه وغير فعاله.

وقال « إنه عوضا ان تقدم إيران الشكر للولايات المتحدة حول هذه الإتفاقيات فإن إيران تتصرف الآن بأكثر جسارة. وانتهى بالقول: اننا رسميا ننذر إيران منذ اليوم».

ولما سئل شون سبايسر الناطق بإسم البيت الأبيض أن يشرح الجملة الأخيرة بأن الولايات المتحدة رسميا تنذر إيران أجاب: «إننا نريد أن نوضح كليا أن أعمال إيران الإستفزازية وخروقاتها لن تتفرج عليها الولايات المتحدة بل سنرد على هذه الأعمال».