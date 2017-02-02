﻿الجزائر: الانتخابات البرلمانية ستجرى في الرابع من أيار المقبل 

الجزائر»القدس العربي»: إستدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 أيار/مايو 2017 لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ( الغرفة الاولى في البرلمان)، حسب ما ذكره بيان عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة أنه «بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات، وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 مايو/أيار 2017، بغرض إنتخاب أعضاء مجلس الشعب».

وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 شباط/ فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وباستدعاء الهيئة الناخبة تبدأ عملية التحضير الجدي للانتخابات البرلمانية، التي تعتبر ثاني أهم موعد انتخابي بعد الانتخابات الرئاسية، وأحيانا تكون أهم، على اعتبار أن نتائج انتخابات الرئاسة معروفة سلفا، في حين الانتخابات البرلمانية مفتوحة بعض الشيء، حتى وإن كانت الأغلبية محسومة سلفا لأحزاب السلطة.

وتأتي هذه الانتخابات في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية واحتقان اجتماعي، الأمر الذي سيجعل من الصعوبة بمكان إقناع المواطنين بالمشاركة فيها، وهو الأمر الذي يؤرق السلطة، خاصة في ظل ارتفاع أصوات بعض أحزاب المعارضة التي قررت المقاطعة، والتي تقول إن هذه الانتخابات لا فائدة منها، وأن نتائجها محددة سلفا، وأن حصة كل حزب مشاركة تم الفصل فيها، لتبقى المقاطعة هي الهاجس الاكبر الذي يؤرق السلطة.

من جهتها انقسمت أحزاب المعارضة بشأن هذه الانتخابات حتى قبل تحديد موعدها، فالتكتل الذي شكلته أحزاب المعارضة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 لم يصمد أمام إغراء المشاركة في الانتخابات، فأغلبية المعارضة اختارت المشاركة في الانتخابات، رغم إقرارها بأن هذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، في حين اختارت أحزاب أخرى المقاطعة، معتبرة أنه لا طائل من وراء المشاركة في انتخابات نتائجها محددة سلفا.

السلطة من جهتها اعتبرت أنها وفرت ما يكفي من الضمانات لتنظيم انتخابات نظيفة، موضحة أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تنصيبها قبل أيام كفيلة بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج.