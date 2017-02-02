﻿الملك سلمان: مصر قامت مرة أخرى

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أثنى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على المشاركة المصرية المتميزة في مهرجان الثقافة والتراث السعودي «الجنادرية»، خلال تفقده أروقة الجناح المصري في المهرجان، في خطوة اعتبرها البعض إشارة إلى اقتراب الصلح بين مصر والسعودية بعد أشهر من الخلافات.

وتحل مصر ضيف شرف على الجنادرية هذا العام.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إعجابه بمحتويات الجناح المصري قائلا: «مصر قامت مرة أخرى…مصر عادت من جديد».

جاء ذلك خلال افتتاح الملك سلمان، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان التراث والثقافة السعودية (الجنادرية) بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة المصري.

وذكرت وزارة الثقافة المصرية في بيان لها، أن خادم الحرمين الشريفين بدأ جولته في أجنحة الجنادرية بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري في الرياض ناصر حمدي، والعديد من كبار المسؤولين السعوديين وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة والوفود الإعلامية والصحافية.

وتفقد الملك سلمان الجناح المصري الذي بلغت مساحته حوالى 2500 متر مربع ضمت 20 معرضا، بالإضافة إلى خيمة بدوية ومسرح لإقامة الاحتفالات الفنية والموسيقية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان التراث والثقافة السعودية والمشاركة المصرية حتى يوم 19 فبراير/شباط، وتتخللها أمسيات شعرية واحتفالات فنية ومعارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية.