﻿البشير: أجبرنا الأمريكان على رفع العقوبات

الخرطوم ـ «القدس العربي»: اعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الخميس، أن رفع العقوبات الأمريكية «نصر للحكومة»، مضيفاً أنهم أجبروا الأمريكان على هذا الموقف «بعد فشل الضغوط والعزلة التي فرضت سنوات طويلة على السودان».

جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع انتاج الكهرباء في سدي أعالي عطبرة وستيت شرق السودان.

وعدد البشير في كلمته مشاريع التنمية التي صاحبت قيام السدين، متعهداً باستمرار الجهود لإكمال الطريق البري الذي يربط السودان وأثيوبيا. وأكد الدور الكبير للمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، والعديد من المنظمات العربية في هذا المشروع.

ولفت إلى أن علاقات السودان الخارجية الآن في أفضل حالاتها «مما يعني المزيد من مشاريع التنمية». ونفذ المشروع بدعم كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق السعودي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية (جدة)، وحكومة جمهورية الجزائر، وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

ويوفر السدان مياه الشرب لمنطقة القضارف، ومياه الري لمشروع حلفا الجديدة الزراعي، ومشاريع أخرى جديدة متصلة بهما، إلى جانب إنتاج الطاقة الكهربائية.

وللسدين بحيرة مشتركة تبلغ مساحتها من جهة سد أعالي عطبرة 150 كيلو مترا مربعا، ومن ناحية سد ستيت 90 كيلومترا مربعا، وتبلغ طاقتها التخزينية من المياه 2.7 مليار متر مكعب من المياه.

وعقد مجلس الوزراء السوداني جلسة أمس بالمدينة السكنية لمجمع السد وتداول المجلس حول الفوائد التي يحققها هذا المشروع في مجالات المياه والكهرباء والثروة السمكية والتنمية البشرية.

ودعا البشير خلال هذا الاجتماع إلى الاهتمام بالطاقة الكهربائية والشمسية ودعم مدخلات الإنتاج الكهربائي وتنمية الريف.

وأعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، أن «الوحدة الأولى بالمشروع تعمل بكفاءة عالية في إنتاج الكهرباء ضمن الشبكة القومية وذلك بإنتاج 80 ميغاواط»، مضيفاً أن «العمل في الوحدة الثانية يشهد تقدما كبيرا، وأن بقية وحدات التوليد ستدخل تباعا إلى الشبكة».

وقال إن «افتتاح هذه المرحلة يأتي متزامنا مع اكتمال تنفيذ منظومة البنى التحتية لمشروعات إعادة التوطين من خلال تشييد 30 ألف وحدة سكنية زودت بمشروعات خدمية متكاملة في مجال الصحة والتعليم والطرق والمياه والكهرباء ودور العبادة».

وأوضح المهندس خضر قسم السيد، المدير العام لوحدة السدود، أن «التوربينات الثلاثة الأخرى ستدخل إلى الشبكة القومية تباعا حتى مطلع آب/أغسطس القادم»، مشيرا إلى أن «المشروع سينتج 320 ميغاواط من الكهرباء ويدخل أربعة مليار متر مكعب الأمر الذي يوفر ما يقارب المليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة».

وأعتبر أن «المشروع يمثل إضافة كبيرة لاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي العربي».

من جهته، بين نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، يوسف بن ابراهيم البسام أن «الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وجّه بدعم وتمويل مشروعات التنمية في السودان، التزاما بالشراكة القائمة بين البلدين في العديد من المجالات».

وتابع أن «مساهمة المملكة العربية السعودية في هذا المشروع بمبلغ يصل إلى 180 مليون دولار، إضافة لدعم مشروع الكهرباء بمليون ومئتي ألف دولار وتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السودانية لتوفير مياه الشرب في الريف بمبلغ مليون دولار».

وساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشروع مجمع أعالي عطبرة وستيت بمبلغ 168 مليون دولار، إضافة إلى مساهمات أخرى في عدد من القطاعات في السودان خلال الفترة السابقة، وفق ما أعلن نائب مدير الصندوق حمد سلمان.فيما أوضح مدير صندوق أبو ظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن «الشراكة التي تربط الصندوق بالسودان تمثل نموذجا يحتذى في البناء». ولفت إلى ان «الصندوق يركز في تمويله على المشروعات الحيوية التي تساهم في التنمية وتوظيف البطالة»، معلناً «الالتزام بالشراكة مع الحكومة السودانية ودعم برامج التنمية بتنفيذ مزيد من المشاريع».