﻿«هيومن رايتس ووتش»: «الحشد الشعبي» احتجز فارّين من الموصل بأماكن سرية

بغداد ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، امس الخميس، «قوات الحشد الشعبي» باحتجاز فارين من الموصل في مراكز غير معلنة، فيما حذرت كتلة اتحاد القوى الوطنية النيابية (السني) من محاولات التحالف الوطني (الشيعي) لجعل الحشد، تشكيلا مشابها للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن «جماعات من الحشد تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم داعش»، ولكن «نظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري».

وحثت المنظمة السلطات العراقية على أن «تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي».

كما طالبتها بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم، وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين.

وفي الموازاة، حذر النائب أحمد المساري، رئيس كتلة اتحاد القوى الوطنية النيابية (السني) من محاولات التحالف الوطني (الشيعي) لجعل الحشد الشعبي في العراق، تشكيلا مشابها للحرس الثوري الإيراني.

وذكر المساري خلال لقاء متلفز، أن «التحالف الوطني يريد تشكيل قوة أخرى موازية للجيش وذلك سيعيد نفس المشكلة التي حدثت في عام 2003 عندما تشكل الحرس الوطني بطريقة غير متوازنة».

ولفت إلى أن «التحالف يريد جهاز حشد شعبي مماثل للحرس الثوري الإيراني»».

وعبر عن رغبته بحل الحشد بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة» مع أخذ مقاتليه الحشد الشعبي حقوقهم عبر إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية، لكي نعمل على تقوية الجيش العراقي أو منحهم وظائف مدنية لمن لا يرغم بالانضمام للدفاع والداخلية «.

وأبدى رفضه «تشكيل جهاز جديد غير متوازن لأنه سيضعف الأجهزة الأمنية ويعيدنا للمربع الأول».

وأضاف: «ليست لدينا مشكلة مع مقاتلي الحشد، لكن هناك جهات منفلتة ارتكبت تجاوزات ولا ينبغي وضعها على شكل تجمع كامل وبإطار قانوني».

وتابع: «أننا اقترحنا أن تكون تركيبة الحشد حسب نسبة سكان المحافظات ليكون قوة متوازنة في الجيش العراقي».

وفي رد على المساري، اعتبر النائب أحمد الاسدي المتحدث باسم الحشد، أن تشبيه الأخير بالحرس الثوري الإيراني هو «مدح وليس قدح»، فيما أشار إلى أن وراء تلك التشبيهات «اجندات سياسية».

وقال الأسدي، في حديث تلفزيوني إن «وصف الحشد الشعبي بأنه صورة مشابهة للحرس الثوري الإيراني يمثل مدحاً للحشد وليس قدحاً له، كما يحاول من تحدث بهذا الأمر ايصاله إلى المتلقين»، مدعيا أن «الحرس الثوري الإيراني يعتبر واحداً من المؤسسات التي دافعت عن الشعب الإيراني وعن حقوقه وعن مؤسسات الدولة والنظام بالجمهورية الإسلامية، وبالتالي فهو محل فخر لكل الشعب الإيراني».

وأضاف «إن كان الحشد الشعبي يحافظ على الدولة والوطن ويدافع عن الشعب العراقي ويحرر الاراضي المغتصبة ومحل افتخار من كل العراقيين، فهذا فخر لنا نعتز به ونحرص على الحفاظ عليه».

ومن جانب آخر، وصف المساري، التسوية الوطنية بأنها «ضرورة للعراق»، وذلك لمواجهة الأزمات «الكبيرة» التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مستدركاً أن تحالفه «ليس ملزماً برؤية التحالف الوطني بشأن التسوية».

وأعتبر أن «التسوية ضرورية للعراق واعتراف بوجود مشاكل وأزمات كبيرة في المرحلة السابقة وتحتاج إلى حلول»، كاشفاً أن «الامم المتحدة هي التي طرحت الموضوع وطلبت من كل جهة سياسية تمثل مكوناً عراقياً بأن يضع رؤيته للتسوية».

واكد المساري أن تحالفه لم يتسلم مشروع التحالف الوطني للتسوية، قائلا: «لسنا ملزمين بها وإنما معنيين برؤيتنا للتسوية».

وطرح التحالف الوطني الشيعي مشروع للتسوية بين القوى السياسية الرئيسية لمرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة» في العراق، فيما رفضته العديد من الكتل السياسية لكونه يمثل وجهة نظر التحالف الشيعي وليس كل مكونات الشعب العراقي.

وشُكل «الحشد الشعبي» في حزيران/يونيو 2014 بناء على دعوة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني، لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث انضمت اليه كل الميليشيات الشيعية، إضافة إلى متطوعين جدد أغلبهم من المكون الشيعي.

وكان مجلس النواب، صوت تشرين الثاني/اكتوبر الماضي، على قانون هيئة الحشد الشعبي، على الرغم من اعتراضات الكتل السنية وتحفظاتها وخوفها من محاذير منح الغطاء القانوني لميليشيات منفلتة منضوية ضمن الحشد.