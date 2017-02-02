﻿مرشح اليمين الفرنسي: أتعرض لانقلاب من اليسار و«جهات عليا» في الدولة

باريس ـ «القدس العربي»: مسلسل ملف ما يعرف بـ «فضيحة بينيلوب فيون»، تطور ليصبح فضائح عدة، وكأنه حريق، شب في بيت حزب اليمين الفرنسي بأكمله، ولا أحد يعرف كيف يطفئ هذه النيران، بل أصبح هناك من يريد النجاة بنفسه فقط.

فبينما كان فرانسوا فيون والقيادات الحزبية تبحث عن طرق دفاع جديدة تواجه بها القضاء والرأي العام لحفظ ماء الوجه حول التسريبات المتتالية للصحيفة الفرنسية «لوكانار أونشيينه»، التي أكدت أن عائلة فيون تقاضت ما يفوق مليون يورو ضمن «الوظائف الوهمية» لزوجته ونجليه، حتى تفجرت ملفات أخرى، في ما يخص شركته «الاستشارية» والتي جنى منها نحو 760 ألف يورو.

من جهته فجر موقع «ميديا بارت»، الأربعاء، ملفاً أكثر خطورة، بعدما كشف أن فيون ضالع في قضية «فساد وسرقة المال العام»، عندما كان نائبا في مجلس الشيوخ. الموقع أكد أن بحوزته وثائق، تؤكد بأن فيون حصل على أموال ضمن «خلية» تشمل مجموعة من النواب اليمينيين، ما بين 2002 و2013، وذلك عبر استفادته شخصيا من ميزانية سنوية كانت مخصصة للموظفين في البرلمان.

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية كانت فتشت، الثلاثاء، مكتب فيون في الجمعية الوطنية، ولم تعثر على ما يثبت أن أن زوجته كانت موظفة حقيقية. ولم يجد المحققون أي نسخ أو وثائق لعقود العمل، أو شارة دخول أو حتى البريد إلكتروني الوظيفي لبينيلوب فيون.

كما أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية نشرت صورة لعقد عمل يعود لعام 1998، لكنه يحوي عنوان مدينة «سابلي سير سارت» مقر السكن الزوجي، وليس عنوان البرلمان في باريس، وهو ما يعزز فرضية الوظيفة الوهمية.

ولكن القشة التي قصمت ظهر فرانسوا فيون، ونسفت كل طرق دفاعه، جاءت على لسان زوجته نفسها، بعدما قامت القناة الفرنسية الثانية مساء أمس الخميس، بإعادة بث حوار لبينيلوب فيون، التي تحمل الجنسية البريطانية، مع جريدة «الديلي تيليغراف» في 2007، عقب تعيين فرانسوا فيون رئيسا للوزراء، وقالت فيه بالحرف «لم أكن يوما مساعدة لزوجي، ولم أكن يوما ضمن فريق الإتصال لديه». وأضافت بينلوب «لقد عرفني أبنائي كمربية فقط». وهي تصريحات فسرتها وسائل الإعلام الفرنسية بأنها، اعتراف لا لبس فيه، بأن بينيلوب فيون لم تشتغل يوما إلى جانب زوجها.

وبعد أن اشتد الطوق على فرانسوا فيون وتوالت الفضائح، خرج على أنصاره ليحذرهم بأن هناك من يريد «سرقة الانتخابات الرئاسية»، وهاجم خصومه،معتبرا أن هذه الملفات «مكيدة خبيثة» ووصفها بأنها «انقلاب مؤسسي « يقوده «اليسار» و»جهات عليا» في الدولة. وأضاف فيون أنه لم يحدث في تاريخ الجمهورية الخامسة أن دُبرت عملية بهذا الحجم وبهذه الاحترافية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية لإقصاء أحد المرشحين بطريقة غير ديمقراطية، حسب تعبيره.

وطالب فيون إثر اجتماع لقيادات حزب «الجمهوريين»، منحه 15 يوما إضافية، حتى يكمل القضاء تحقيقاته، من أجل إثبات براءته والعودة من جديد إلى السباق الرئاسي، كما أكد بأنه سيواصل «المعركة حتى النهاية» في إشارة إلى عدم الإسراع في «دفنه» سياسيا من طرف عدد من خصومه داخل عائلته السياسية.

وانبرى عدد من المقربين من فيون، للدفاع عنه إلى آخر رمق، وقام 17 نائبا عن حزب الجمهوريين بالتوقيع على بيان أمس في صحيفة «لوفيغارو» تحت عنوان «من أجل شرف رجل ومن أجل مستقبل فرنسا». وشدد البيان على دعم فيون واعتباره المرشح الوحيد للحزب، كما ندد بما أسماه «تعرض فيون لمحاولة اغتيال سياسية»، كما استنكر الموقعون ما اعتبروه «محاولة مفضوحة قبل ثمانين يوما من الانتخابات الرئاسية لمنع حكومة التناوب، التي يريدها الفرنسيون عبر اختيار فرانسوا فيون».

في المقابل تعالت أصوات أخرى داخل حزب «الجمهوريين» تطالب صراحة بإيجاد حل بديل لفرانسوا فيون. ووجه النائب فيليب غوسلان دعوة إلى المرشح السابق للتمهيديات ورئيس الوزراء الأسبق المخضرم آلان جوبيه، بالاستعداد للعودة من جديد إلى السباق الرئاسي، لكن رد جوبيه كان حاسما مساء الأربعاء : «أريد أن أؤكد للجميع مرة أخرى، أنني لن أقبل أن أكون خطة ب أو بديلاً عن فيون».

كما دعا النائب جورج فينيك فرانسوا فيون إلى الانسحاب من السباق، من أجل «مصلحة الحزب ومصلحة فرنسا، تدارك ما يمكن تداركه لأن سفينة الحزب بدأت تغرق»، وأطلق أمس عريضة طالب فيها بعقد «اجتماع وطني استثنائي» للحزب، من أجل «اختيار مرشح جديد خلفا لفرنسوا فيون. وأكد النائب المقرب من ساركوزي، أنه حتى وإن لم يتم توجيه تهم الفساد لفيون فإن نتائج هذه القضية كانت لها آثار ونتائج «مدمرة» في أعين الفرنسيين من الناحية «الأخلاقية». وأضاف فينيك «لقد اتصل بي مجموعة من النواب وعبروا لي عن امتنانهم لي، ووصوفوا العريضة بالخطوة الشجاعة من أجل مصلحة الحزب والبلاد».

يشار إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية حصلت على تصريحات، لعدد من القيادات في حزب اليمين، رفضوا الكشف عن هويتها، تفيد بأن «مسألة انسحاب فيون، لم يعد فرضية بل مسألة وقت فقط». ورجح مراقبون إلى أن تعويض فرانسوا فيون، سيشهد معركة شرسة بين القيادات الشابة في حزب اليمين، أمثال فرانسوا باروان، ولوران فوكييز، وبيرنو لومير، وغسافييه بيرتران وهو ما سيؤدي إلى تفجير الصراعات من جديد في الحزب، وبالتالي تلاشي فرص العودة للحكم من جديد، في المقابل سيستغل الحزب الاشتراكي تحت قيادة بونوا آمون، هذه الفوضى للعودة بقوة في السباق الرئاسي.

يذكر أن آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد «هاريس»، أمس الخميس، كشف أن 69 في المئة من الفرنسيين، يرغبون بانسحاب المرشح فيون من سباق الانتخابات الرئاسية، كما أن 50 في المئة من ناخبي حزب اليمين عبروا أيضا عن نفس الرغبة. وخسر فيون في ظرف أسبوع 18 في المئة من النقاط وهو ما اعتبرته وسائل الاعلام الفرنسية «انهيارا» كبيرا في شعبيته، نتيجة الفضائح المتلاحقة، والتي بدأت بملف «الوظيفة الوهمية لزوجته».