﻿حماس تحمّل إسرائيل مسؤولية ما يحدث ضد الأسرى وتؤكد أنها محاولة يائسة للحصول على معلومات عن جنودها

غزة ـ «القدس العربي»: حملت حركة حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات الاعتداء على الأسرى في السجون. ودعت السلطة الفلسطينية إلى تحريك دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية، في الوقت الذي تواصلت فيه العديد من الاحتجاجات داخل القطاع، رفضا لما يتعرض له الأسرى من مضايقات وعمليات قمع داخل السجون.

وحمل الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحافي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عمليات مصلحة السجون القمعية بحق الأسرى. وأكد أن ما يجري في سجني نفحة والنقب في الجنوب من انتهاكات وإهانات وتنكيل وجرائم يومية وعمليات انتقامية بحقهم، «يأتي مباشرة بعد إقرار حكومة الاحتلال سلسلة خطوات تصعيدية بحق الأسرى وعوائلهم». وأكد أن ما قام به الأسير خالد السيلاوي والأسير أحمد عامر نصار، يعد «عملا بطوليا شجاعا ودفاعا عن النفس»، لافتا إلى أن العمل جاء «ردًا على كل عمليات الإذلال والانتهاكات المستمرة بحقهم».

وكان الأسير السيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، قد طعن أول أمس جنديا إسرائيليا من وحدات القمع في أحد السجون بآلة حادة، وطعن الأسير نصار من الضفة الغربية ضابطا إسرائيليا.

إلى ذلك حذر برهوم من استمرار ما وصفها بـ «السياسات الإرهابية القمعية بحق الأسرى»، داعياً إلى تشكيل حالة إسناد عاجلة وقوية وفاعلة لانتفاضة السجون وبكل الأشكال والأساليب والأدوات. وقال «يجب التحرك في كل الاتجاهات ومع المؤسسات والمستويات كافة من أجل تعزيز صمود الأسرى وإجبار حكومة الاحتلال على احترام حقوقهم ووقف أي انتهاكات بحقهم».

وطالب الناطق باسم حماس كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والعاجل من أجل حماية الأسرى ووضع حد للجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحقهم.

وكانت حماس نظمت مساء أول من أمس الأربعاء وقفة تضامنية أمام منزل الأسير السيلاوي، أيدت فيها العملية التي نفذها في السجن.

وفي السياق نظمت جمعية «واعد» التي تعنى بأوضاع الأسرى يوم أمس في مدينة غزة وقفة تضامنية أخرى، حيث أكد النائب مشير المصري عن حماس، على ضرورة استمرار الفعاليات المساندة للأسرى، في ظل ما يتعرضون له من هجمات إسرائيلية يومية، وحذر من تداعيات ذلك. وقال إن ما يفعله الاحتلال ضد الأسرى يعد «وسيلة ضغط على حركته وعلى كتائب القسام، في محاولة يائسة للحصول على معلومات عن جنوده المفقودين في غزة». وشدد على أن الاحتلال لن يحصل على أي معلومة «قبل دفع الاستحقاقات المطلوبة».

كذلك أكدت والدة الأسير السيلاوي أن نجلها أقدم على طعن الجندي الإسرائيلي «انتقاما لممارسات الاحتلال بحق الأسرى»، متسائلة في الوقت ذاته عن دور العالم تجاه قضية الأسرى وحقوق الإنسان.

وشدد القيادي في حماس الدكتور إسماعيل رضوان على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتحريك دعاوى قضائية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال. وطالب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالخروج في مسيرات غضب ضد تنكيل الاحتلال بحق الأسرى.

يشار إلى أن حماس أعلنت عبر موقعها الرسمي أن مصلحة السجون الإسرائيلية أغلقت أقسام أسرى الحركة في السجون كافة، وشرعت بإجراءات عقابية لأسرى سجني النقب ونفحة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في الحركة أن مصلحة السجون نقلت رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس محمد عرمان ونائبه الأسير عبد الناصر عيسى من سجن الرامون إلى عزل الجلمة. وأوضح إعلام الأسرى أن مصلحة السجون نقلت كذلك مسؤول أسرى حركة حماس في سجن نفحة الأسير عباس شبانة، وعضو الهيئة القيادية الأسير أشرف زغير إلى سجن هداريم.

وقال إن مصلحة السجون قررت إغلاق قسمي (3، 4) في سجن النقب وتوزيع أسرى القسمين على الأقسام الأخرى، وعاقبتهم بقطع الكهرباء عنهم. وأضافت أن أسرى سجني نفحة والنقب «يعيشون ظروفا صعبة الآن، وسط أجواء من التوتر الشديد التي تسود السجون تخوفاً من اقتحام كبير لبعض أقسام السجن». وأشارت إلى قيام سلطات الاحتلال بنقل 30 أسيرا من حماس في سجن نفحة بينهم جميع أعضاء التنظيم إلى جهة غير معلومة.

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي أيضا وقفة تضامنية مع الأسرى، حمل خلالها المشاركون لافتات تندد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وحذر المتحدثون خلال الوقفة من استمرار إسرائيل في سياساتها القمعية بحق الأسرى.

إلى ذلك أكد داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد، أن ما أقدم عليه الأسرى في سجون الاحتلال هو «رد مشروع ودفاع عن النفس أمام جرائم مصلحة السجون وما تمارسه من إرهاب ضد الأسرى العزل». وقال في تصريح صحافي معقبا على عمليات الطعن «إننا نقف مع إخواننا الأسرى وندعم نضالهم المشروع وواجبنا جميعا ألا نسمح للاحتلال بأن يستفرد بهم، فنصرتهم واجبة وإسنادهم حق». وطالب الشعب الفلسطيني بالنزول إلى نقاط التماس ومواجهة الاحتلال والمستوطنين «رداً على إرهابهم وجرائمهم ضد شبابنا وإخواننا في السجون».