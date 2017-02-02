﻿ 600 شاب وفتاة يبدأون اليوم تعداداً للفلسطينيين لأول مرة منذ عام 1948

بيروت – «القدس العربي»: اعتباراً من اليوم سيبدأ 600 شاب وفتاة ممن يمتلكون الخبرات اللازمة من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني عملية تعداد عام للسكان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية. وهذا التعداد هو الأول من نوعه منذ نكبة عام 1948 ويتم بإدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحت إشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. وسيمكّن هذا الأمر من التعرف الى الخصائص الديمغرافية، والاقتصادية والصحية، والاجتماعية والتربوية وغيرها للفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الالتباس حول الأرقام الحقيقية للفلسطينيين المقيمين في المخيمات في لبنان، وبعدما أخضع اللاجئون الفلسطينيون للمشاكل الطائفية والمذهبية لاعتبارات ديمغرافية.ومن شأن هذا التعداد إخراج يمهّد مسألة عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير الى جداول الأعداد والوقائع الفعلية، وهو أمر يُدخل لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة ، بدلاً من أساليب الاستعمال لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفياً صعوداً ونزولاً .

وأطلق مشروع هذا التعداد العام في احتفال أقيم في السرايا الكبير أمس بتنظيم من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض، ولفيف من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين.

وبدأ الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، ثم قدم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة شرحاً عن أهمية المشروع لجهة التوقيت والنتائج المتوقعة. وقال «منذ أكثر من عامين ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسعى إلى ايجاد مدخل لهذا الملف الفلسطيني ووضعه على سكة الحلول الممكنة».

واكد «أن هذا التعداد وهو الأول من نوعه سيوفر للدولة اللبنانية ومؤسساتها بيانات إحصائية رسمية وشاملة حول المخيمات والتجمعات التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ما يساعد على تطوير السياسات العامة مستقبلاً. واضاف « يقدم لنا هذا الإحصاء وللأخوة الفلسطينيين الفرصة الثمينة للاطلاع على الأوضاع من النواحي كافة ، بدءاً من عدد السكان مرورا بالمساكن وأوضاعها ومستويات وظروف العيش وصولاً الى العمل والتعليم والكفاءات والصحة والفرص المتاحة للتنمية وإمكاناتها».

ثم ألقت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض كلمة قالت فيها «نلتقي هنا اليوم في العاصمة اللبنانية «بيروت» لتتويج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ليكون لقاؤنا هذا ثمرة هذه الجهود، وإعلاناً رسمياً بانطلاق فعاليات هذا المشروع الهام، والذي يتطلب منا جميعاً تضافر الجهود وتكامل الأدوار، حتى نتمكن من التغلب على العقبات والصعوبات التي قد تواجه سير العمل، وأن يتكلل هذا العمل بالنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة.»

وأكدت عوض « ان مشروع التعداد يأتي في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات إحصائية رسمية ودقيقة وشاملة، لتشكل بذلك قاعدة بيانات أساسية لبناء الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات والبرامج للنهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في لبنان». واعتبرت «أن المشروع يشكل أولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين، وقد بذلت على مدار الأشهر الماضية جهوداً كبيرة تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أفضت الى تطوير خطة عمل مشتركة حُددت بموجبها منهجيات العمل، وآلية التنفيذ والمخرجات المتوقعة وخطة النشر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين لتشكل إطاراً فنياً وإدارياً وسياسياً لتنفيذ هذا المشروع «. ثم عرضت مديرة عام إدارة الإحصاء المركزي اللبناني ميرال توتليان تفاصيل مراحل تنفيذ التعداد والتقنيات المعتمدة لجمع المعلومات والبيانات بالإضافة الى منهجية العمل. واوضحت «أن ادارة الإحصاء المركزي تقوم بتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 25/8/2016 «. وأكدت «أن لهذا التعداد أهمية كبرى لما يشكل من قاعدة بيانات لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية العائدة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية كافة، بالإضافة الى الإطار الإحصائي لسحب عينات الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما انه يتيح بناء نظام معلومات جغرافي لجميع المباني للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، ويؤمن لمتخذي القرار المعلومات التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان «.

وفي الختام أكد الرئيس الحريري في كلمة له «أن هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جداً، وقد بدأ به دولة الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين ايضاً».

وشدد على» ان وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم، هناك مغتصِب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضاً «. ووجّه تحية خاصة الى معالي الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها الى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر، والى الوزير السابق حسن منيمنة وجميع العاملين في جهاز الإحصاء الذين يقومون بعمل كبير لإظهار الواقع بالأرقام للعالم أجمع.

وشدد الحريري على «أن اللبنانيين يؤكدون أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكمّ من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لان المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري «. وقال «من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل، وأشكر كل السفراء والأمنيين وكل من أتى للمشاركة في هذا الحدث».

ومن شأن تحديد الأرقام الفعلية للفلسطينيين أن يضع حداً لمسألة التلاعب بالقضية الفلسطينية بحيث لا يستخدمها البعض للتخويف من حجمها على النسيج اللبناني وللتحذير من عدم القدرة على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالتالي لدعوة دول عربية وأجنبية الى تقاسم الأعداد والأعباء ؟ وكيف ستتعامل وكالة غوث اللاجئين مع الأرقام الجديدة، هل ستزيد مساعداتها أم ستستمر في عملية تخفيضها؟