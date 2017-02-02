﻿احتفالات تأهل مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية: فرح رياضي بعيداً عن الدولة

القاهرة ـ «القدس العربي»: ضجت شوارع القاهرة، أمس، بالهتافات والاحتفالات، فرحا بفوز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره البوركيني في مباراة نصف النهائي. مشهد افتقدته شوارع القاهرة لأي حدث عامٍ رياضيا كان أو سياسيا، خصوصاً مع غياب الجماهير عن المدرجات إثر مذبحتين كان ضحيتهما جماهير وألتراس الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك، في ستاد بورسعيد 2012، وستاد الكلية الحربية 2015.

الفرحة المصرية في الشوارع، جاءت لتعيد علاقة المصريين بكرة القدم، معيدة للأذهان صورة الشوارع في عام 2010، بعد الفوز ببطولة إفريقيا أيضا، وبعد أن امتلأت الشوارع بالمحتفلين، فيما يراه بعض المتابعين السياسيين «بشرة خير» وإرهاصة لتغيير سياسي كبير، مثلما كان الحال فيما تلى بطولة أفريقيا.

ورأى بعض المحللين السياسيين، أن أي عودة للجماهير إلى الشوارع هي بالضرورة عودة صحية، خاصة وأنها تحدث للمرة الأولى منذ يونيو /حزيران2013، دون ترتيب من أجهزة الأمن، مدفوعة برغبة جماهيرية فعلية في احتلال الشوارع.

وقال المحلل السياسي محمد الفضل لـ«القدس العربي»: إن «عودة الجماهير للشوارع، لها عدة دلالات سياسية شديدة الأهمية، على خلاف الشائع أن هذه العودة هي تأكيد لحالة من «التغييب» السياسي والتخدير، بدليل أن ثورة 25 يناير سبقتها بطولة أمم أفريقيا بعدة أشهر ونزلت الجماهير إلى الشوارع».

وأضاف أن «هذه العودة بمثابة انتصار جزئي للجماهير في المجال العام المغلق تماما منذ صعود السيسي إلى سدة الحكم، باستثناء الاحتفالات التي يجيش لها الأمن جيوش تابعيه، فيما تتعامل الأجهزة الأمنية بعنف شديد ضد أي تجمع، بدليل ما حدث قبل عدة أيام بتعامل الأمن تعاملا عنيفا مع أرباب المعاشات المطالبين بحقوقهم، فالأمن لم يجد أية مشكلة في قمع المتجمهرين ممن تجاوزوا الستين من العمر. لذلك كله، فإن عودة الناس إلى الشوارع حتى وإن كان السبب رياضيا فهي عودة صحية، وقد تصير أكثر قوة وكثافة في حال ربحنا بطولة أفريقيا يوم الأحد القادم».

وصادف أمس كذلك، حلول الذكرى الخامسة لمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من سبعين من جماهير النادي الأهلي. الحادثة التي أصبح مصيرها معلقا في الخصومة بين الدولة من جهة و»الألتراس» الأهلاوي من جهة أخرى. وشهد العام الماضي مسيرة كبيرة للألتراس تقدمتها أسر الضحايا، في مشهد لم يستطع الأمن السيطرة عليه، فور خروجه من النادي الأهلي وحتى سيره في الشوارع.

هذا العام، أخذ الأمن المصري إجراءات احترازية كبيرة، بالقبض على قيادات الألتراس قبل ذكرى المذبحة، بالإضافة إلى إغلاق النادي الأهلي في وجه جماهيره، وتأمين شوارع مناطق الزمالك ـ حيث مقر النادي – ووسط البلد، وهو ما لم يستقبله الألتراس بالقبول.

وألقت قوات الأمن عصر أمس، القبض على 45 من أعضاء الرابطة. وقال مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن القاهرة: «ضبطناهم فور تجمعهم أمام النادي».

من ناحية أخرى، انتشرت لافتات وملصقات تذكر الناس بالمذبحة حملت عبارات «لن نسامح ولن ننسى» في المواصلات العامة ومترو الأنفاق وحوائط وجدران وسط البلد، فيما يدل على أن المواجهة بين الدولة والألتراس مستمرة.

على صعيد متصل، قالت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أنه «بعد مرور خمس سنوات على مذبحة بور سعيد، ما زال يتردد عدد من الأسئلة المفتوحة ولم نجد لها إجابة، رغم أحكام السجن والإعدام التي تمت في وقت لاحق من وقوع المذبحة».

حسب الصحيفة بدا «كأن كل شيء منسق ومحسوب بالدقائق والساعات، وأنه لم يكن مجرد اندفاع عشوائي من مجموعة بل هي جريمة منظمة بشكل جيد».

ورجحت أن تكون مذبحة بورسعيد «عملا انتقاميا من الشرطة المصرية تجاه ألترس أهلاوي، حيث انحازت مجموعات «الألترس» في ميادين التحرير لثورة يناير. وقفوا في الصفوف الأمامية في معارك الثوار مع الأمن بالقرب من ميدان التحرير، بالإضافة إلى أنهم كسروا الحصار وقادوا الحركة التمردية إلى الأمام، وبدون ذلك كان من المحتمل أن يكون الوضع مختلفًا عن ما انتهت به الثورة بتخلي مبارك عن الحكم».

وأكد التقرير أن الواقع اليوم تغير، وأن الأنظمة المستبدة قد «قتلت الكرة» في قلوب مشجعيها.