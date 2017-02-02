﻿كأس فرنسا: موناكو يفوز بصعوبة وصعود سهل لسان جيرمان

باريس – رويترز: كاد موناكو أن يتجرع هزيمة محرجة في دور الـ32 لكأس فرنسا أمام شامبلي المنتمي للدرجة الثالثة، لكنه أفلت بفوز 5-4 خارج الديار بعد وقت اضافي. وتفادى باريس سان جيرمان حامل اللقب هذا الإحراج بفوز كبير 4-صفر على مضيفه رين بفضل ثنائية من يوليان دراكسلر.

وسجل جيدو كارييو وتوماس ليمار وكيليان مبابي ليتقدم موناكو 3-صفر. لكن صاحب الضيافة كافح في الشوط الثاني حيث سجل غريغوري جيندري هدفا واضاف انطوني سوبرفي هدفين منهما التعادل في الوقت الاضافي. وحصل اندريا راجي مدافع موناكو على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على منافس في الدقيقة 89 قبل أربع دقائق من الهدف الثاني لسوبرفي. لكن موناكو حافظ على هدوئه وتقدم 5-3 في الوقت الاضافي بفضل هدفي كيفن ندورام وكاميك كليك. وقلص رومان بادوفاني النتيجة لشامبلي لكن رغم انهاء المباراة بعشرة لاعبين تماسك موناكو ليخرج منتصرا.

وسجل دراكسلر المنضم حديثا لسان جيرمان هدفين في الدقيقتين 27 و68 وأضاف لوكاس مورا وحاتم بن عرفة الهدفين الآخرين في الدقيقتين 38 و90 .وفجر باستيا (درجة ثالثة) مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بنانسي بالتغلب عليه 2/صفر. وتأهل أوزير لدور الستة عشر بالفوز 3 صفر على سانت اتيان كما تأهل أنجيه بالفوز 3/1 على كان، وفاز أفرانش على فلوري 1/صفر وغانغون على مضيفه ليزيربي 2/1 وفريغوس على بري لو ميزير 1/صفر.