﻿كأس ايطاليا: ركلة جزاء متأخرة من توتي تصعد بروما إلى «قبل النهائي»

روما – رويترز: احتاج روما إلى هدف من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من قائده فرانشيسكو توتي البالغ 40 عاما ليفوز 2-1 على تشيزينا المنافس في الدرجة الثانية ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس ايطاليا.

وسدد توتي الذي يشارك بشكل متقطع هذا الموسم كرة منخفضة في آخر لعبة في المباراة ليقود روما لمواجهة غريمه اللدود لاتسيو في الدور قبل النهائي. وهو الهدف الثالث في كل البطولات هذا الموسم لتوتي الذي يخوض موسمه الـ25 مع روما فريقه الوحيد. وكاد تشيزينا أن يصل إلى الوقت الإضافي لولا الخطأ الساذج من حارسه فيدريكو ايلياردي ضد كيفن ستروتمان ما أدى إلى ركلة الجزاء. وافتتح روما الثاني في الدوري، التسجيل في الدقيقة 68 عندما مرر راديا ناينغولان كرة إلى ستيفن الشعراوي الذي مررها بدوره إلى ايدن دجيكو الذي هز الشباك من مدى قريب. وأدرك تشيزينا المهدد بالهبوط في الدرجة الثانية بعد هبوطه من دوري الأضواء في الموسم الماضي، التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بعد خطأ من دفاع روما. وحاول الحارس اليسون الوصول إلى تمريرة عالية لكنه اصطدم بالمدافع كوستاس مانولاس لتتهيأ الكرة أمام البديل لوكا غاريتانو الذي وضعها داخل الشباك. وانقذ ايلياردي تسديدة من توتي من ركلة حرة وتفوق على دجيكو في الوصول إلى تمريرة عرضية من برونو بيريز في الوقت المناسب لكنه ارتكب الخطأ الذي تسبب في ركلة الجزاء.